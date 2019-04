Steirisches Nidec-Werk ist verkauft

Fürstenfeld/Wien. Das Kompressorenwerk des japanischen Konzerns Nidec in Fürstenfeld mit 400 Beschäftigten dürfte einen neuen Eigentümer haben, der den Fortbestand und Investitionen sichert. Die Münchner Kapital-Gesellschaft Orlando soll schon unterschrieben haben, beruft sich die „Kronen Zeitung“ auf den steirischen AK-Präsidenten Josef Pesserl. Der Elektromotorenbauer Nidec plant einen Merger mit Embraco, der Kompressorentochter von Whirlpool. Die EU machte zur Auflage, dass Nidec Werke in der Slowakei und in China sowie das in Fürstenfeld verkaufe. Es wurde befürchtet, dass ein neuer Eigentümer das steirische Werk verkleinern könnte. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2019)