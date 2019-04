Oberbank: Kein Antrag auf Sonderprüfung durch Bank Austria

Wien. Anders als allgemein erwartet ging am Dienstagabend bis zum Ablauf der entsprechenden Frist kein Antrag der Bank Austria auf Sonderprüfung der Kapitalerhöhungen bei der Oberbank ein. Das gab das in Linz beheimatete Institut am Mittwoch bekannt. Grund für die Erwartungshaltung war, dass die Bank Austria, wie berichtet, in der Vorwoche einen entsprechenden Antrag bei der Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) eingebracht hat. Konkret geht es dabei um die Überprüfung von sechs Kapitalerhöhungen, deren älteste 1994 stattgefunden hat.

Die Bank Austria vermutet, dass es dabei durch die gegenseitige Beteiligung der drei in der 3-Banken-Gruppe verschränkten Institute (Oberbank, BKS und Bank für Tirol und Vorarlberg) zu ungerechtfertigten Vorteilen gegenüber anderen Aktionären – etwa der Bank Austria – gekommen sei. Von den Instituten wird dieser Vorwurf zurückgewiesen. Sie sehen den Antrag der Bank Austria als „Angriff“, mit dem die Bank-Austria-Mutter, UniCredit, ungerechtfertigt die Kontrolle über die Regionalbanken übernehmen wollen würde.

Warum die Bank Austria bei der Oberbank nun keinen Antrag eingebracht hat, ist unklar. Es könnte damit zusammenhängen, dass die jüngste Kapitalerhöhung bei den Linzern schon länger zurückliegt als bei der BKS. Dennoch sieht man bei der Oberbank die Angelegenheit noch nicht als beendet an. Denn die Bank Austria hat auch noch die Möglichkeit, den Antrag direkt bei der Hauptversammlung zu stellen, heißt es.

Am Donnerstag läuft die Frist für die Antragsstellung bei der dritten betroffenen Bank – der BTV – ab. Hier hat die Bank Austria aufgrund ihres Anteils von 47 Prozent auch die beste Chance, den Antrag bei der Hauptversammlung durchzubringen. Beim Scheitern bleibt ihr jedoch immer noch der Gang zu Gericht. Bei der Bank Austria wollte man die Causa nicht kommentieren. (jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)