Kika/Leiner-Chef Gütebier: „René Benko ist ein Mann wie du und ich“

Die Presse: Ihr Konkurrent XXXLutz gab gestern bekannt, „das beste Frühjahr aller Zeiten“ zu haben – vor allem dank der von Ihnen gewonnenen Kunden.



Reinhold Gütebier: Ich will nicht über einen Wettbewerber sprechen, aber das, was ich aus der Industrie höre, ist mit dem nicht identisch. Ich würde mich sehr für den Kollegen freuen, wenn alles so wäre. Dann sage ich: „Herzliche Gratulation, nur von uns habt ihr die Umsätze mit Sicherheit nicht.“



Was hören Sie aus der Industrie?



Dass das Frühjahr im Möbelhandel nicht berauschend war.



Sie selbst sprechen aber auch von Umsatzrekorden. Ist das dem Abverkauf des alten Sortiments geschuldet?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft