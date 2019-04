„Auch Wasserkraft wird Förderungen brauchen“

Wien. Am Ostermontag zeigte sich Europas neue Energiewelt wieder einmal von ihrer skurrilen Seite. Der sonnig-windige Tag lieferte deutschen Kraftwerksbetreibern so viel Wind- und Solarenergie, dass sie den Abnehmern bis zu 83 Euro bezahlen mussten, damit diese eine Megawattstunde Überschussstrom verbraucht haben. Gut für Österreich, das an solchen Tagen traditionell viel Strom aus dem Nachbarland bezieht. Schlecht für Deutschland, das sich mit seinem massiven Ökostrom-Ausbau bei unpraktikablem Marktdesign regelmäßig ein Eigentor schießt.

Spätestens 2030 kann auch Österreich an solchen Tagen nur noch hoffen, dass die Pumpspeicher in den Alpen gerade leer sind, damit der grüne Strom sinnvoll verbraucht werden kann. 2030 soll sich das Land bilanziell zu 100 Prozent aus Ökostrom versorgen können, wünscht die Regierung. Die Zeitspanne bis dahin sei enorm kurz, sagt Leonhard Schitter, Präsident des Branchenverbands Oesterreichs Energie, zur „Presse“. Seine Experten haben errechnet, dass zusätzliche 30 Terawattstunden erneuerbare Energie produziert werden müssten. Gemeinsam mit den Investitionen in die Netze summierten sich die Kosten auf 50 Milliarden Euro.

Wird Gesetz bis Sommer fertig?

„Das kann man nicht nur auf die Unternehmen abwälzen. Jeder muss seinen Beitrag leisten“, sagt Schitter. Auch die Kunden müssten hinter dem Ziel der Dekarbonisierung stehen. Billiger wird es für sie dadurch nämlich nicht.

Den rechtlichen Rahmen will die Regierung in Form des „Erneuerbaren Ausbau Gesetzes“ (EAG) vor dem Sommer abstecken. Anfang 2020 soll die Nachfolgeregelung für das heutige Ökostromgesetz in Kraft treten. Ziel ist, den Ausbau sicherzustellen und dabei die Förderkosten einzudämmen.

Das dürfte schwierig werden. Nach Berechnungen von Oesterreichs Energie bräuchte das Land zumindest sechs bis acht TWh zusätzliche Wasserkraft und je elf bis 13 TWh an Solar- und Windenergie. Keines dieser Werke werde ohne staatlichen Zuschuss gebaut, ist Schitter überzeugt. „Auch Wasserkraft wird Förderungen brauchen“, sagt er. Bisher wurden größere Wasserkraftanlagen nicht gefördert. Künftig müsse es auch bei Erweiterungen bestehender Anlagen Zuschüsse geben, fordert die Stromlobby. Das bisherige System mit festen Einspeisetarifen will die Branche mit einem Aufschlag auf den Marktpreis ersetzen.

Die Sauna daheim wird teurer

Den notwendigen Ausbau der Netze werden ebenfalls die Stromkunden finanzieren müssen. Auch hier fordert Oesterreichs Energie einen neuen Ansatz. Statt die Kosten vorrangig nach dem Verbrauch abzurechnen, sollen künftig jene mehr bezahlen, die in kurzer Zeit besonders hohe Strommengen aus dem Netz ziehen oder einspeisen. Das träfe Besitzer von Saunen und Elektroautofahrer ebenso wie die Besitzer von Fotovoltaikanlagen. Dieser Wunsch dürfte in Erfüllung gehen: Der Regulator arbeitet an einer neuen Struktur für die Verteilung der Netzkosten – und hat ganz ähnliche Ziele im Visier.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2019)