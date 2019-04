Werner Luschnig: „Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren“

In jüngster Zeit haben wir immer öfter gehört, dass Europa bei künstlicher Intelligenz und anderen Zukunftstechniken den Anschluss an Asien und Amerika unaufholbar verloren hat. Ist das so?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Ambitionierte Pläne in der Mikroelektronikforschung plus Mit den Silicon Austria Labs bringen die öffentliche Hand und die Crème der heimischen Elektronikindustrie ein Spitzenforschungsinstitut auf den Weg. Der Plan: Österreich in genau abgegrenzten Gebieten an die Weltspitze zu bringen. Der Weg dahin ist aber noch weit.

Meistgekauft