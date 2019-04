Die Arbeit geht uns doch nicht aus

Manchmal hat man einfach Glück. So wie die Regierung Sebastian Kurz. Nach vielen schlechten Jahren mit Rekordarbeitslosigkeit sieht es auf dem Arbeitsmarkt derzeit gut aus. Monat für Monat vermelden die Statistiker sinkende Arbeitslosenzahlen, mit denen sich Bundeskanzler und Minister schmücken können. Das wird auch kommende Woche so sein. Am Mittwoch wird der „Tag der Arbeit” begangen. Der 1. Mai ist zwar ein sozialdemokratischer Feiertag. Aber die ÖVP-FPÖ-Koalition wird es sich nicht nehmen lassen, die Arbeitslosenzahlen zu dem Anlass vorab zu kommunizieren und zu bejubeln. Denn sie dürften auch im April wieder gesunken sein.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft