Ambitionierte Pläne in der Mikroelektronikforschung

Zwei Jahre lang sind Politiker und Industrielle mit der Idee schwanger gegangen, aber jetzt beginnt die Sache ordentlich zu laufen: Ende des Vorjahres ist die Silicon Austria Labs GmbH. (SAL) formell gegründet worden, jetzt sind schon 40 Mitarbeiter, davon 30 Wissenschaftler, an Bord. Demnächst kommen weitere 60 dazu, wenn die etablierte Kärntner Forschungsgesellschaft CTR mit der SAL verschmolzen wird. Und noch heuer will Gründungsgeschäftsführer Werner Luschnig, der die Forschungseinrichtung aufbaut, ein funktionierendes Institut an seinen Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin übergeben.

