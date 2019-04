Keine Reform für die Industrie?

Steuerreform. Am Dienstag werden Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache Details zur Steuerreform präsentieren. Bisher ist bekannt, dass das Volumen 6,5 statt der ursprünglich angestrebten 4,5 Milliarden Euro ausmachen wird. Eine Gegenfinanzierung durch neue oder höhere Steuern soll es nicht geben, das höhere Volumen will man durch „Sparen im System“ aufbringen. Die Steuerreform wird in Etappen bis zum Jahr 2022 in Kraft treten.