Keine Reform für die Industrie

Wien. Am Dienstag wird die Steuerreform präsentiert, schon jetzt aber werden erste Details bekannt. Wie „Die Presse“ in Erfahrung bringen konnte, wird es bei der Unternehmensbesteuerung eine überraschende Lösung geben: Die Körperschaftsteuer, die derzeit bei 25 Prozent liegt, wird wie erwartet gesenkt, allerdings in einer Form, mit der nicht alle glücklich sein werden. Für die ersten 100.000 Euro Gewinn soll die Steuer nur noch bei 15 Prozent liegen, für den Gewinn, der darüberliegt, bleibt es bei den 25 Prozent.



Im Vorfeld ist darüber spekuliert worden, dass der Körperschaftsteuersatz generell auf rund 20 Prozent gesenkt wird. Alternativ dazu war auch eine Erhöhung des Investitionsfreibetrags im Gespräch. Die nunmehrige Lösung bringt eine erhebliche Steuererleichterung für kleine und mittlere Unternehmen. Die Industrie, die bisher von der türkis-blauen Regierung recht freundlich behandelt wurde, dürfte mit dieser Lösung allerdings nicht sonderlich glücklich sein.

Auch eine zweite Neuerung betrifft die Unternehmensgewinne, in dem Fall aber die Partizipation der Arbeitnehmer: Die Regierung will Mitarbeiterbeteiligungen an den Unternehmen steuerlich attraktiver machen. Zumindest ein Teil des Gewinns soll steuerlich begünstigt werden. Die Grenzen liegen bei zehn Prozent des Unternehmensgewinns bzw. 3000 Euro pro Arbeitnehmer. „Mitarbeiter und ihre Arbeit sind der größte Erfolgsfaktor eines Unternehmens. Darum wollen wir bessere Rahmenbedingungen schaffen, damit sie direkt vom Gewinn des Unternehmens profitieren können“, begründet Finanzminister Hartwig Löger diese Maßnahme.



Insgesamt wird die Steuerreform wie berichtet ein Volumen von 6,5 statt der bisher geplanten 4,5 Milliarden Euro haben. Das Finanzministerium nimmt für sich in Anspruch, eine wesentlich größere Nettoentlastung als bei allen bisherigen Steuerreformen zu erreichen. Da es diesmal keine Gegenfinanzierung durch neue Steuern geben werde, betrage die Nettoentlastung diesmal die vollen 6,5 Milliarden Euro.



Rechne man auch den schon in Kraft getretenen Familienbonus hinzu, seien es sogar 8,3 Milliarden. Bei der letzten Steuerreform 2016 seien es dagegen nur 2,5 Mrd. Euro gewesen, weil der Entlastung um 5,2 Mrd. Euro Steuererhöhungen von 2,7 Mrd. gegenübergestanden seien. Auch 2009 und 2004 sei die Nettowirkung mit jeweils 3,05 Mrd. Euro deutlich unter dem diesmal erreichten Wert gelegen.

Kritik an Ankündigungspolitik

Gewerkschaft und Opposition kritisieren die „Ankündigungspolitik“ der Regierung. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bemängelte, dass häppchenweise unkonkrete Zahlen präsentiert würden, aber immer noch keine Fakten auf dem Tisch lägen. Auch SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer kritisierte, dass man von der seit Monaten angekündigten Steuerreform nichts wisse. Bekannt sei nur, dass die Werbung dafür bereits 700.000 Euro gekostet habe.



Kritisch sieht Katzian auch die Ankündigung, eine Steuerreform ohne wirkliche Gegenfinanzierung durchzuziehen. Das angekündigte Sparen im System bedeute meist „Kürzungen bei Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen. Davon profitieren ganz wenige. Der Großteil bezahlt sich dann die angebliche Entlastung durch höhere Kosten oder geringe Qualität beispielsweise im Schulsystem oder beim Arztbesuch selbst“, warnte Katzian.