Strampeln gegen leere Betten

Wien. Vor zehn Jahren musste Richard Spiegler in der hintersten Reihe der Fahrradgeschäfte suchen. Dort standen die E-Bikes: versteckt und von den echten Sportlern verschmäht. Er kaufte 17 Stück und machte ein Verleihgeschäft auf.



Der jüngste Einkauf seines Sohns fiel größer aus: 12.500 neue E-Bikes schaffte Philipp Zimmermann an, finanziert mit einer Geldspritze von rund 25 Mio. Euro von einem britischen Investmentfonds. Die Briten mochten offensichtlich das Geschäftsmodell der Firma, die sich seit dem Generationenwechsel 2016 Greenstorm nennt: Die Tiroler kaufen leer stehende Hotelzimmer auf. Die Hoteliers bekommen von Zimmermann dafür aber kein Geld, sondern den Wert der Nächtigungen in E-Mobilität – sprich ein Dutzend E-Bikes oder auch einen Tesla – für die Sommersaison in die Einfahrt gestellt. Reparatur und Tankstellen inklusive.

