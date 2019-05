Warren Buffett will in Europa investieren

Omaha. „Woodstock des Kapitalismus“ nennen Anhänger die Hauptversammlung der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, bei der Altmeister Warren Buffett (mittlerweile immerhin schon 88 Jahre alt) und dessen 95-jähriger Vize, Charlie Munger, die zu Tausenden angereisten Aktionäre „rocken“.

Auch diesmal hatten die beiden Altherren ein paar hochinteressante Neuigkeiten im Gepäck. Beispielsweise die, dass der operative Gewinn der Gesellschaft um fünf Prozent auf satte 5,6 Mrd. Dollar gestiegen war.

Oder die, dass man den Fokus nach dem jüngsten Großeinkauf beim Onlinehändler Amazon ein wenig stärker auf Europa richten wolle. „Wir hoffen auf einen Deal in Großbritannien und/oder in Europa“, sagte Buffett in Omaha. Und zwar „egal, wie der Brexit ausgeht“. Damit wolle man, so Buffett, „in Europa besser bekannt werden“. (red./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2019)