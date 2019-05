IWF spricht sich für CO2-Steuer aus

Washington/Wien. Die Anhänger einer stärkeren Besteuerung des CO 2 -Ausstoßes haben nun prominente Unterstützung erhalten: Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, und der IWF-Direktor für Fiskalpolitik, Victor Gaspar, haben sich in einem Blogbeitrag für die Besteuerung des Kohlendioxidausstoßes ausgesprochen. Es gebe einen wachsenden Konsens darüber, dass die Besteuerung das effektivste Instrument zur Begrenzung des CO 2 -Ausstoßes sei, heißt es in dem Beitrag.

Um die im Pariser Klimaabkommen festgehaltene Reduzierung des globalen Kohlendioxidausstoßes um ein Drittel bis 2030 einzuhalten, wäre eine Abgabe in Höhe von 70 Dollar je Tonne notwendig, meint die IWF-Chefin. Eine solche Abgabe würde nicht nur den CO 2 -Ausstieg beschleunigen, sondern auch die nötigen Mittel zur Finanzierung der Energiewende in die Kassen spülen, hieß es.

Nach den Berechnungen der IWF-Experten würde sich die Besteuerung allerdings in unterschiedlichem Ausmaß auf den CO 2 -Ausstoß der einzelnen Länder auswirken. In China, dem Land mit dem weltweit größten und weiterhin stark wachsenden Ausstoß, könnte eine Steuer von 35 Dollar einen Rückgang der CO 2 -Emission um gut 30 Prozent bewirken. Gleiches gelte für Indien und Südafrika, wo Energie vorwiegend aus Kohle gewonnen wird. In Staaten wie Frankreich, die Energie aus anderen Quellen wie Atomkraft gewinnen, würde die Steuer zu einem Rückgang um lediglich zehn Prozent führen.

Fallbeispiel Frankreich

Frankreich ist allerdings ein Fallbeispiel, das zuletzt für wachsende Skepsis über die Machbarkeit einer solchen Steuer gesorgt hat: Der Versuch, mit dem Öko-Argument Treibstoffpreise stark zu verteuern, war dort die Initialzündung für die „Gelbwesten“-Bewegung, deren Demonstrationen die Regierung Macron stark unter Druck gebracht haben.

Ein ähnliches Schicksal wollen sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und deren mögliche Nachfolgerin, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, wohl gern ersparen. Beide haben sich in den vergangenen Tagen deutlich von der auch in Deutschland etwa von der SPD und den Grünen geforderten Kohlendioxidsteuer distanziert.

Basis dafür waren wohl auch Umfragen, denen zufolge die Kohlendioxidsteuer äußerst unpopulär ist. Nach einer ARD-Umfrage sind 62 Prozent der Deutschen dagegen, Treibstoffe und Heizöl aus Umweltgründen stärker zu besteuern. Nur 38 Prozent sind dafür. Interessant, dass sich die Ablehnung durch fast alle Parteien zieht: Nur bei den Grünen sind die Steuerbefürworter mit 60Prozent in der Mehrheit. Unter den SPD-Anhängern sind nur 40 Prozent für die Umweltsteuer auf Treibstoffe.

Treibstoffe würden teurer

Benzin und Diesel wären aber Hauptbetroffene einer solchen Steuer. Wobei auch argumentiert wird, dass Treibstoffe ohnehin schon verbrauchsabhängig besteuert würden, in Österreich etwa durch die Mineralölsteuer. Zudem seien die Klimagasemissionen des Autoverkehrs jetzt schon zu 97Prozent von Ökosteuern erfasst, jene des Flugverkehrs aber noch gar nicht. Der CO 2 -Ausstoß abseits des Straßenverkehrs sei zu über 80 Prozent noch nicht erfasst.

Die CDU hat die Forderung nach einer solchen Steuer vor einigen Tagen jedenfalls aus ihrem „Klimapapier“ gekippt. Und Parteichefin Kramp-Karrenbauer hat sich für eine „sozial verträgliche Variante“ der Klimagasbesteuerung ausgesprochen. Ihre Partei sei offen für eine CO 2 -Bepreisung, zuerst müsse man aber darüber nachdenken, das klimaschädliche Gas durch Emissionshandel zu belasten. Das sei die intelligentere Methode, als einfach mit einer Zusatzsteuer Berufspendler und Menschen mit niedrigen Einkommen zusätzlich zu belasten, sagte Kramp-Karrenbauer. Denn das sei „eine zutiefst soziale Frage, mit der man nicht leichtfertig umgehen darf“.

In Österreich sprechen sich mehrere Parlamentsparteien und die Wirtschaftsforschungsinstitute für die Einführung einer CO 2 -Steuer aus. Hintergrund sind auch befürchtete Milliarden-Strafzahlungen wegen der absehbaren Verfehlung der Klimaziele.

Einige Länder, etwa Schweden und die Schweiz, haben solche Umwelt-Steuermodelle bereits verwirklicht. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2019)