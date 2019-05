Klimakrise: "Menschheit sägt an ihrem eigenen Ast"

Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es in Österreich und global so heiß wie im Jahr 2018. Der Klimawandel sei nichts Abstraktes, sondern in der Lebensrealität aller Menschen angekommen, bringt Kurt Weinberger, Generaldirektor der Hagelversicherung, die Klimakrise auf den Punkt. „Die Ursache ist das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Damit steigt Tag für Tag die CO2-Konzentration in der Atmosphäre", so Weinberger, der die Landwirtschaft als Klimaopfer Nummer eins sieht. Die Menschheit säge an ihrem eigenen Ast. Eine vollständige Heilung trotz aller Therapieansätze sei aber laut Wissenschaft jetzt bereits ausgeschlossen. „Es braucht dringend einen gesellschafts- bzw. wirtschaftspolitischen Wandel und ein Umdenken jedes Einzelnen", so Weinberger beim Nachhaltigkeitsfrühstück der Hagelversicherung.

Der Klimawandel und seine Auswirkungen mit Wetterextremen und Klimaflüchtlingen sowie die globale Knappheit von Energie- und Naturressourcen bei gleichzeitigem Wachstum der Weltbevölkerung sind die großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz seien zentrale Treiber für Jobs und Wohlstand in unserem Land. „Wer hier auf die Bremse tritt, schadet unserer Volkswirtschaft", glaubt der Manager. Bei Investitionen sollten nicht nur der Preis und die Rendite sondern auch die Rücksichtnahme auf die Umwelt entscheidend sind, so Weinberger. Im Kampf gegen die Klimakrise sei ein stärkeres Bewusstsein für mögliche Auswirkungen unerlässlich. Er fordert damit bereits in den Schulen anzusetzen. Auch Wissenschaft und Wirtschaft müssen sich für Lösungsvorschläge stärker verknüpfen, betont der Chef der Hagelversicherung. Ökonomie und Ökologie seinen für ihn keine Gegensätze.

Faßmann: Raumordnung überdenken

Auch für Wissenschaftsminister Heinz Faßmann kommen Umwelt- und Klimaschutz im regulären Unterricht derzeit zu kurz. Das Ziel muss eine stärkere Verankerung der Themen in den Lehrplänen der Schulen sein. Der Minister sieht ein der Raumordnung einen möglichen Ansatzpunkt für Verbesserungen. „Die Raumordnung ist in Österreich sehr stark kommunal orientiert. Die Gemeinden haben logischerweise ein Interesse, mehr Bauland auszuweisen", wies Faßmann auf lange gepflegte Gewohnheiten hin. Je mehr Menschen in der Gemeinde leben, desto größer seien die finanziellen Ressourcen, die sie über den Finanzausgleich bekommen. Problematisch sei hier die Situation insbesondere bei den stark wachsenden Gemeinden mit fehlender Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. „Hier bleibt den Menschen nur das Auto und damit ist es ein ökologisches Problem. Die Problematik des Verkehrs ist eine unserer größten Herausforderungen", warnte der Minister.

Eine übergeordnete Raumordnung wie zum Beispiel in Bayern könnte ein Lösungsansatz sein, so Faßmann. Die Bayern können etwa über die Landesraumordnung des Freistaats Bayern viel stärker in die kommunale Selbstbestimmung eingreifen. Auf die Frage, ob das auch ein Modell für Österreich wäre, zeigt er sich jedoch skeptisch: „Bei uns in Österreich haben die Gemeinden ein seit 1962 in der Verfassung verbrieftes Recht, über die örtliche Raumordnung selbst bestimmen zu können. Das zu ändern ist grundsätzlich schwierig, weil man es aus der Verfassung rausnehmen müsste.“

(herbas)