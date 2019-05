Spitz Fruchtsäfte: Als die Zettel aus der Fabrik verschwanden

Walter Scherb Junior scheut sie nicht, die modernen Begriffe. Big Data und Artificial Intelligence kommen ihm so leicht über die Lippen wie das Trendwort Hashtag. Er benütze schließlich auch Instagram, sagt der 29-Jährige, der seit Jahresbeginn das Familienunternehmen Spitz in Attnang-Puchheim leitet. Bei der Frage, wo die Zukunft beginnt, würden wohl die wenigsten den Ort im oberösterreichischen Hausruckviertel nennen. Und eher nicht eine 161-jährige Firma wie Spitz, die sich hier am Ortsrand immer mehr ausdehnt. Gerade wird eine neue Halle für die Getränkelinie gebaut, bei einer anderen fehlt das Dach – die neue PET-Maschine hatte nicht durch die Tür gepasst.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft