Wo in Österreich die höchste Kaufkraft zu Hause ist

Die rund 8,8 Millionen Österreicher kommen 2019 auf eine Kaufkraftsumme von rund 212,3 Milliarden Euro. Demnach stehen den Österreichern pro Kopf 24.067 Euro für Ausgaben zur Verfügung. Das zeigt die Kaufkraftprognose der GfK für 2019. Die Kaufkraft misst dabei das nominal verfügbare Nettoeinkommen der Bevölkerung inklusive staatlicher Leistungen wie Arbeitslosengeld, Kindergeld oder Renten und steht für Konsumausgaben, Wohnen, Freizeit oder Sparen zur Verfügung.

Ein Blick auf die österreichischen Bundesländer zeigt, dass die Pro-Kopf-Kaufkraft im Land ziemlich gleichmäßig verteilt ist. Wie im Vorjahr belegt Niederösterreich mit 25.186 Euro pro Kopf den ersten Platz und liegt somit knapp fünf Prozent über dem österreichischen Landesdurchschnitt, dicht gefolgt von Vorarlberg mit einer pro-Kopf-Kaufkraft von 25.134 Euro. Schlusslicht im Ranking der Bundesländer ist die Hauptstadt Wien, die im Vergleich zu 2018 drei Plätze verliert und etwas mehr als drei Prozent unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Insgesamt weisen fünf der neun Bundesländer eine überdurchschnittliche Kaufkraft auf, während vier Bundesländer etwas unterdurchschnittlich abschneiden.

Kaufkraft in Wien wenig homogen

Während sich die Kaufkraftverteilung auf Ebene der Bundesländer als recht homogen erweist, gibt ein Blick auf die österreichischen Bezirke ein etwas anderes Bild: So befinden sich zwar sechs Hauptstadtbezirke in den Top 10 des Rankings, gleichzeitig sind es aber auch sieben Wiener Bezirke, die die letzten Plätze belegen. Dies zeigt, wie heterogen die Kaufkraft über die verschiedenen Stadtbezirke verteilt ist. Wiens 1. Bezirk (Innere Stadt) führt das Ranking mit einer pro-Kopf-Kaufkraft von 39.758 Euro an und liegt somit mehr als 65 Prozent über dem österreichischen Durchschnitt. Auf Rang zwei folgt der 13. Hauptstadtbezirk (Hietzing), in dem den Einwohnern mit 31.094 Euro pro Kopf knapp 30 Prozent mehr für Ausgaben zur Verfügung stehen.

Aber auch das Wiener Umland verzeichnet eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft pro Kopf. Hier ist die durchschnittliche Kaufkraft pro Einwohner bis zu 27 Prozent höher als im Landesdurchschnitt.

In der folgenden Grafik werden die Bezirke angeführt, die im jeweiligen Bundesland die höchste Kaufkraft aufweisen. Wien-Stadt in der Darstellung bedeutet Wien Innere Stadt, also den ersten Bezirk:

Im Vergleich der drei DACH-Region liegt die Schweiz mit Abstand voran. Mit insgesamt 42.067 Euro haben die Schweizer 2019 eine deutlich höhere pro-Kopf-Kaufkraft als die Einwohner der benachbarten Länder Österreich und Deutschland. Den Österreichern stehen 2019 laut GfK-Prognose 24.067 Euro pro Kopf für Ausgaben zur Verfügung, den Deutschen 23.779 Euro.

(herbas)