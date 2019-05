Strom und Gas ab Juni massiv teurer

Aufgrund der Situation an den Beschaffungsmärkten erhöht die EAA-EnergieAllianz Austria ihre Strom- und Erdgaspreise für Haushaltskunden. Die Trennung der Strompreiszone zwischen Österreich und Deutschland Anfang Oktober vergangenen Jahres habe einen Preiseffekt nach oben verursacht, so die EAA in einer Aussendung.

Die Preisanpassung per 1. Juni 2019 gilt für alle Haushaltskunden der Energie Burgenland, EVN und Wien Energie. Betroffen sind bei Wien Energie rund eine Million Kunden. Für Haushalte mit einem Stromverbrauch von 3.500 kWh pro Jahr und einem Erdgasverbrauch von 15.000 kWh pro Jahr bedeutet die Preisanpassung monatliche Mehrkosten von rund 3,50 Euro bei Strom und rund 2,50 Euro bei Erdgas.

Der Gesamtpreis für Strom (inklusive Netzkosten sowie Steuern und Abgaben) steigt für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) um rund sechs Prozent, hieß es aus der EnergieAllianzAustria (EAA).

Energiepreis bei Strom steigt um 13 Prozent

Die Stromrechnung besteht aus drei Komponenten: Dem reinen Energiepreis - hier ist ein Anbieterwechsel möglich -, den Netzkosten sowie Steuern und Abgaben. Da der Energiepreis etwa ein Drittel der Gesamtkosten ausmacht, liegt die Preiserhöhung demnach laut „Presse"-Recherchen bei etwa 13 Prozent.

Bei Gas beträgt die Erhöhung für den reinen Energiepreis für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh 2,8 Prozent. Nur auf den Energiepreispreis bei Gas bezogen steigt dieser um vier bis fünf Prozent.

Zuletzt waren die Preise per Anfang Oktober 2018 angehoben worden, die Strompreiserhöhung hatte damals für einen durchschnittlichen Haushalt rund drei Euro im Monat betragen, bei Gas waren es rund 2,3 Euro

