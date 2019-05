Strom und Gas ab Juni massiv teurer

Aufgrund der Situation an den Beschaffungsmärkten erhöht die EAA-EnergieAllianz Austria ihre Strom- und Erdgaspreise für Haushaltskunden. Die Trennung der Strompreiszone zwischen Österreich und Deutschland Anfang Oktober vergangenen Jahres habe einen Preiseffekt nach oben verursacht, so die EAA in einer Aussendung.

Die Preisanpassung per 1. Juni 2019 gilt für alle Haushaltskunden der Energie Burgenland, EVN und Wien Energie. Für Haushalte mit einem Stromverbrauch von 3.500 kWh pro Jahr und einem Erdgasverbrauch von 15.000 kWh pro Jahr bedeutet die Preisanpassung monatliche Mehrkosten von rund 3,50 Euro bei Strom und rund 2,50 Euro bei Erdgas.

Der Gesamtpreis für Strom (inklusive Netzkosten sowie Steuern und Abgaben) steigt für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) um rund sechs Prozent, hieß es aus der EnergieAllianzAustria (EAA) zur APA. Da die reinen Stromkosten etwa ein Drittel der Gesamtkosten ausmachen, liegt die Preiserhöhung demnach bei mehr als 15 Prozent. Bei Gas beträgt die Erhöhung für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh 2,8 Prozent.

(APA)