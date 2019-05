Wien. In drei Tagen ist es so weit. Am Samstag will US-Präsident Donald Trump verkünden, ob er Autos aus Europa mit Importzöllen bestrafen will, oder ob es beim Warnschuss bleibt. Die Entscheidung beschäftigt nicht nur die deutsche Automobilindustrie. Auch der Erfolgslauf der heimischen Exportwirtschaft droht ins Wanken zu geraten. 30 Prozent aller österreichischen Exporte landen in Deutschland, ein Großteil davon bei den Automobilherstellern.

