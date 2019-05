Nationalbank-Vizepräsidentin Barbara Kolm unter Beschuss

Wien. Es sind nicht gerade ruhige Zeiten für Barbara Kolm. Gegen die FPÖ-nahe ÖBB-Aufsichtsrätin und Vizepräsidentin der Nationalbank stehen unangenehme Vorwürfe im Raum: Sie betreffen Parteispenden aus Kolms Umfeld an die rechte europäische Parteienallianz Acre. Und Zahlungen ebendieser Allianz an Kolms Hayek-Institut und das Austrian Economics Center. Und nun kommt noch von anderer Seite Ungemach: Roman Hebenstreit, Konzernbetriebsrat der ÖBB, legt Kolm im Gespräch mit der „Presse“ den Rücktritt als ÖBB-Aufsichtsrätin nahe: „Ich würde mir an ihrer Stelle überlegen, mich ein wenig aus dem Schussfeld zu nehmen“, sagt Hebenstreit.



Er stößt sich vor allem an ihrer Haltung zum Klimawandel. Kolm gehöre „zu den führenden Klimawandelleugnern des Landes“, sagt Hebenstreit, der auch Chef der Gewerkschaft Vida ist.

