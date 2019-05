Verbund im Clinch mit der E-Control

Wien. Das 550 Millionen Euro teure Verbund-Kraftwerk im steirischen Mellach steht unter keinem guten Stern. Kaum fertiggestellt, fiel der Strompreis so stark, dass das modernste Gaskraftwerk im Land auf dem Markt nichts verdienen konnte. Die Rettung brachte just der Ökostromausbau. Die vielen Tausend Wind- und Solarkraftwerke schwanken in ihrer Erzeugung so stark, dass stabile Lieferanten wieder heiß begehrt sind. Seither sichert Mellach als „Feuerwehr“ die Stabilität des heimischen Stromnetzes. Hunderte Male hat der Netzbetreiber APG das Kraftwerk anwerfen lassen, wenn Sonne und Wind gerade ausgelassen haben.

