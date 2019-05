Wo der Urlaubseuro für Österreicher am meisten wert ist

Der Wert des Urlaubseuros aus Österreich liegt im Ausland im Sommer 2019 im Durchschnitt um 20 Prozent über seinem Wert im Inland. In einer Gesamtsicht ist die Situation ähnlich der im Sommer des Vorjahres, denn in vielen wichtigen Urlaubsländern der Österreicherinnen und Österreicher war der Preisanstieg ähnlich wie in Österreich. Ebenso blieben die Wechselkurse relativ stabil und viele Urlaubsländer sind Teil des Euroraums. „In den besonders für Städtereisen beliebten Urlaubsdestinationen dürften Urlauber aus Österreich heuer einem ähnlichen Preisniveau wie zu Hause gegenüber stehen, so etwa in Italien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich und den USA“, so Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria.

Auf der Karte sieht man, wie viel 100 Euro für einen Österreicher im jeweiligen Urlaubsland wert sind:

Unter den wichtigsten Urlaubsdestinationen der Österreicher bekomme man weiterhin in der Türkei, in Ungarn und Kroatien am meisten für den Euro, betont Bruckbauer. Unter den beliebtesten Urlaubsdestinationen kann ein Urlauber aus Österreich auch in Portugal, Griechenland, Slowenien und Spanien mehr für seinen Urlaubseuro erwarten als zu Hause. „In der Türkei bekommt man heuer aufgrund der starken Abwertung mehr als doppelt so viel wie in Österreich“ so der Volkswirt weiter. Auch in vielen Ländern Ost- und Südosteuropas ist der Urlaubseuro weiterhin deutlich mehr wert als in Österreich, allen voran in Bulgarien, Rumänien und Polen.

Übersee 2019 zehn Prozent teurer

In Übersee spielt neben der unterschiedlichen Preisentwicklung auch die Wechselkursentwicklung eine Rolle beim Wertvergleich. „Der etwas schwächere Euro im Vergleich zu 2018 und zum Teil höhere Inflationsraten haben den Wert des Urlaubseuro in Übersee für einen Urlauber aus Österreich 2019 fast zehn Prozent gesenkt, besonders in beliebten Destinationen in Afrika. Lediglich Australien wurde etwas günstiger, bleibt aber weiterhin eine teure Destination“, so Bruckbauer. Auch in Asien hat der Wert des Euro 2019 abgenommen, im Durchschnitt jedoch lediglich drei Prozent.

(red./herbas)