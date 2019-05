Haselsteiner steigt bei Kerns Firma Blue Minds ein

Der Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner verstärkt sein Engagement in der Energiegesellschaft Blue Minds, die Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) seiner Frau Eveline Steinberger-Kern und dem Ex-Verbund-Manager Bernhard Raberger gehört. Die ZMH der Haselsteiner Familien-Privatstiftung (HFPS) beteiligt sich mit 20,1 Prozent an der Blue Minds Holding GmbH, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Weitere fünf Prozent der Anteile erwirbt die Invest- und Beteiligungsgesellschaft Peak Pride GmbH, an der neben Haselsteiner u.a. auch Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer beteiligt ist. Gusenbauer ist auch Vorstand der Haselsteiner-Stiftung. Der Einstieg von HFPS und Peak Pride erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Die ZMH war bereits bei der Blue-Minds-Tochtergesellschaft Digital Hero GmbH ("Energy Hero") eingestiegen, wie im Jänner bekannt wurde.

Kerns bleiben Mehrheitseigentümer

Mehrheitsgesellschafter der Blue Minds Holding GmbH bleibe die The Blue Minds Company GmbH des Ehepaars Kern. Weiterer Gesellschafter der Blue Minds Holding ist die Kilthaka GmbH von Raberger.

Blue Minds entwickelt Unternehmen im Umfeld der Energietransformation, investiert in Frühphasen-Start-ups und verbindet die traditionelle Industrie und Wirtschaft mit digitalen Geschäftsmodellen basierend auf einem internationalen Netzwerk an Technologieunternehmen. Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios liegt auf Operational Technologies und AI-basierter Datenintegration. Gemeinsam mit HFPS und Peak Pride sollen die drei Geschäftsfelder ausgebaut und weiter internationalisiert werden. Die Blue Minds Holding verfügt über Standorte in Wien und Tel Aviv.

