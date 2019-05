Frauen sind in der Datenwelt unsichtbar

Es gibt einen Gender Pay Gap (geschlechtsspezifischen Lohnunterschied), das wissen die meisten Menschen bereits. Dass es auch einen Gender Data Gap gibt, darauf macht die britische Journalistin Caroline Criado-Perez in ihrem jüngst erschienenen Buch „Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men“ aufmerksam.



Die meisten Daten, die in unserer Gesellschaft gesammelt wurden und werden, basieren auf männlichen Angaben und Erfahrungen. Der Mann gilt als der menschliche Standard. Und zwar nicht irgendein Mann, wie Perez schreibt, sondern üblicherweise ein weißer, der um die 30 Jahre alt ist und 70 Kilogramm wiegt. „Dieses Standardwesen haben wir über Dekaden als Grundlage herangezogen, etwa in der medizinischen Forschung, wenn es um die Dosierung von Medikamenten ging.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft