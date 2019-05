Ohne Umwege: Niki Lauda, der Grenzgänger mit dem roten Kapperl

Am 22. Februar 1949 wird Andreas Nikolaus Lauda in Wien in eine Industriellenfamilie geboren. Seine Eltern und der Großvater lehnen die Rennfahrerambitionen ab. Er borgt Geld von der Bank und fährt damit erste Rennen.

Das erste Formel-1-Rennen fährt er 1971 in Österreich. Er fällt aus. Drei Jahre später – inzwischen in einem Ferrari – gelingt ihm in Spanien der erste Grand-Prix-Sieg, 1975 erringt Lauda seinen ersten Weltmeistertitel.

Am 1. August 1976 prallt sein Ferrari auf dem Nürburgring gegen eine Felswand und geht in Flammen auf. Er wird mit schweren Verbrennungen aus dem Wrack gezogen. Die Unfallursache wurde nie bekannt gegeben. 42 Tage später steigt Lauda in Monza wieder ins Cockpit und wird sensationell Vierter.

1977 wird Lauda zum zweiten Mal Weltmeister. Er wechselt nach Differenzen mit Enzo Ferrari zu Brabham. Die rote Kappe des Brabham-Sponsors Parmalat wird sein Markenzeichen. Nach einigen Intermezzi war die Kappe zuletzt wieder rot. Ende 1979 tritt Lauda von seinem Vertrag zurück, er wolle „nicht mehr im Kreis fahren“. Er beginnt, eine eigene Fluggesellschaft, die Lauda Air, aufzubauen.

1982 kehrt er zur Formel 1 zurück, dieses Mal zu McLaren. Zwei Jahre später gewinnt er zum dritten Mal den Weltmeistertitel. Insgesamt gewann Lauda 25 Formel-1-Rennen (171 Starts).

Als Ferrari-Berater (1993 bis 1995) lotst er Michael Schumacher zur Scuderia. Von 2001 bis 2002 ist Lauda Rennleiter und Teamchef des Jaguar-Teams. Bis zum Saisonende 2017 ist er außerdem als TV-Experte für RTL tätig.

Mercedes beruft Lauda im September 2012 zum Aufsichtsratsvorsitzenden seines Formel-1-Werksteams. Anfang 2013 erwirbt er zehn Prozent der Anteile am Rennstall. Zwischen 2014 und 2018 fährt Mercedes mit Lewis Hamilton (4) und Nico Rosberg (1) fünf Fahrer- und fünf Konstrukteurstitel in Serie ein. Auch heuer liegen die Silberpfeile auf WM-Kurs.

Lauda Air wird 1988 mit Linienkonzession neu aufgestellt. Die Airline wächst mit attraktiven Strecken. Der Rückschlag folgt am 26. Mai 1991, als die Boeing 767 mit Namen „Mozart“ über Thailand abstürzt. Alle 223 Insassen sterben. Lauda pocht auf die Klärung der Unfallursache und gewinnt das Verfahren gegen Boeing.

Lufthansa wird 1992 erster Partner. 1997 folgt die AUA, 2002 erfolgt die Komplettübernahme. Lauda ist zwei Jahre zuvor ausgeschieden – nicht ganz freiwillig. Der Machtkampf gipfelt im Flugverbot, das ihm von der AUA auferlegt wird.

Nach der Insolvenz der Aero Lloyd übernimmt Lauda Anteile der Österreich-Tochter und gründet 2003 Niki. Als Partner holt er Air Berlin an Bord. Im August 2017 geht Air Berlin Pleite, im Dezember 2017 folgt Niki.

Am 23. Jänner 2018 kauft Lauda Niki zurück und baut sie zu Laudamotion um. Er beteiligt die irische Ryanair, die Laudamotion Ende 2018 vollständig übernimmt.

Am 20. Mai 2019 stirbt Lauda im Alter von 70 Jahren in der Universitätsklinik von Zürich. Die Todesursache bleibt unklar.