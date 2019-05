ICBC: Ein chinesischer Bank-Gigant für Wien

Wien. Wenn Chinas größte Bank einen Standort in Österreich eröffnet, ist große Inszenierung sicher. In den Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek lud die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) am Dienstag, um ihre Niederlassung in Wien zu besiegeln. Inmitten von 200.000 Jahrhunderte alten Bänden, unter der Fresken-verzierten Kuppel und vor der Statue von Kaiser Karl dem VI., der die Barockräume im 18. Jahrhundert erbauen ließ, sollte ein „neues Kapitel“ für ICBC und die Beziehungen zwischen Österreich und China aufgeschlagen werden.

