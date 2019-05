Ölz trennt sich von Ankerbrot

Der Deal ist offenbar schon vor Monaten über die Bühne gegangen, wurde allerdings er jetzt publik und bestätigt. Die Vorarlberger Großbäckerei Ölz ist bei Ankerbrot ausgestiegen. Das Vorarlberger Familienunternehmen hat seinen knapp 20-prozentigen Anteil an die anderen Mitgesellschafter und Mehrheitseigentümer rund um den Investor Erhard F. Grossnigg verkauft, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Die Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG hat im Jahr 2013 18,8 Prozent am Wiener Bäckereifilialist und Brot- sowie Backwarenhersteller Ankerbrot übernommen. Das 1891 gegründete Unternehmen mit mehr als 1100 Mitarbeitern ist schwerpunktmäßig vor allem in Ostösterreich und dabei insbesondere in Wien mit fast 110 Filialen vertreten. Zudem beliefert Ankerbrot auch Großverbraucher, Supermärkte und die Gastronomie.

Bernhard Ölz, geschäftsführender Gesellschafter bei Ölz Meisterbäcker, begründete die Entscheidung damit, dass die Ankerbrot-Eigentümer größere Investitionen geplant hätten. Da habe man sich dann dazu entschieden, die Beteiligung aufzugeben. „Wir möchten uns zukünftig vermehrt auf Ölz konzentrieren und stehen in Dornbirn-Wallenmahd selbst vor einer großangelegten Investition im eigenen Unternehmen.“ Dort hat Ölz ein rund 1,4 Hektar großes Nachbargrundstück beim bestehenden Produktionsstandort erworben. Dieser soll jetzt umfangreich erweitert werden, berichtet der ORF-Vorarlberg.

Ölz hat im Geschäftsjahr 2018 nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 203 Millionen Euro erzielt. In Vorarlberg werden mehr als 580 Mitarbeiter beschäftigt. Dazu kommen noch einmal fast 330 Mitarbeiter an anderen Standorten. Der Exportanteil liegt bei fast 50 Prozent.

Ankerbrot, von den jüdischen Brüdern Heinrich und Fritz Mendl auf dem Laaer Berg an der Absberggasse im 10. Wiener Gemeindebezirk gegründet, hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Als das Unternehmen Ende der 70er Jahre in Schwierigkeiten geriet, übernahm der einstige IBM-Österreich-General Helmut Schuster 1981 in einem Überraschungs-Coup mit seinem Bruder Gerhard den Betrieb. Sie brachten Ankerbrot mit Investitionen und Sanierungsmaßnahmen wieder in die Gewinnzone. Zu einem Erfolgsrezept geriet die Qualitätsverbesserung der Backwaren durch die Verwendung von echtem Natursauerteig. Auch ins Ausland wurde expandiert: Zuerst nach Süddeutschland, 1996 wurde die Ankerbrot Ungarn gegründet. Im gleichen Jahr übernahm Ankerbrot von dem in Konkurs gegangenen Konsum die Ährenstolz GmbH mit sieben regionalen Bäckereien.

Viele wechselnde Eigentümer

Nur ein Jahr später übernahm die deutsche Müller-Brot 74 Prozent des mittlerweile 2.630 Mitarbeiter zählenden und rund 160 Mio. Euro umsetzenden Back-Unternehmens. Die Schusters behielten 23 Prozent. Dann ging es Schlag auf Schlag: 2003 wurde Ankerbrot mehrheitlich an den deutschen Industriellen Klaus Ostendorf weitergereicht. Die Probleme wuchsen jedoch, es folgte die Insolvenz (Ausgleich), in deren Rahmen das traditionelle Fabriksgelände in Wien an Banken verkauft wurde. Die Fabrik blieb aber dort. 2013 konnte das Gelände von den Banken zurückgekauft werden.

Im Frühjahr 2006 erwarb die US-Investmentgruppe Apax einen Unternehmensanteil von 40 Prozent. Ein ebenfalls für 2006 geplanter Verkauf von Ostendorfs Anteil an den Nordsee-Besitzer Heiner Kamps scheiterte im Februar 2007 endgültig. 2010 wurde die erste Filiale in der Slowakei eröffnet. Speziell für die Slowakei wurde auch ein Franchise-System entwickelt, wodurch der Vertrieb erweitert werden sollte.

2014 und 2015 haben sich die Eigentümerverhältnisse erneut geändert. Der bisherige Vorstand und Miteigentümer Peter Ostendorf hat seine Anteile an der an den Investor Erhard Grossnigg, der schon mit seinen Firmen Mehrheitseigentümer war, verkauft. Auch der ehemalige Hofer-Chef Armin Burger, dem über seine Firma Nomos 7,4 Prozent gehörten, hat seine Anteile an Grossnigg veräußert. Damit gehören diesem über Austro Holding sowie Grosso Holding 81,25 Prozent der Anteile. 18,75 Prozent hielt bis vor kurzem Ölz.

(eid)