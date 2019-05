WKO gegen Staatsgeld für Wasserkraft

Wien. Wie immer die Regierung in der kommenden Woche und am Ende des Jahres aussehen wird, um eine Rundumerneuerung des Ökostromgesetzes wird keine Koalition vorbeikommen. Das Umweltministerium feilt seit Monaten am Entwurf. Die lautstarken Forderungen der Strombranche rufen nun erste Kritiker auf den Plan.

Vor allem das Ansinnen von Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, künftig auch die Modernisierung bzw. die Erweiterung bestehender Großwasserkraftwerke vom Staat alimentieren zu lassen, stößt ihnen sauer auf. „Die Donaukraftwerke haben gute Gewinne angehäuft. Erweiterungsinvestitionen müssten die Betriebe eigentlich aus eigener Kraft stemmen können“, sagt Stephan Schwarzer, Energie-Experte der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) zur „Presse“. Manche Anlagen, etwa das Kraftwerk Freudenau, seien zudem bereits als „stranded investments“ abgeschrieben worden, was die Kunden schon unnötigerweise belastet hätte. „Die Forderungen sind überzogen.“

Steueranreize für Sanierung

Klar ist aber auch: Das Ökostromgesetz ist notwendig, will Österreich die geplante Energiewende bis 2030 schaffen. Als zweiten Eckpfeiler sieht Schwarzer das Einstampfen und Neuschreiben des „völlig unnötigen Energieeffizienzgesetzes“. Derzeit würden Betriebe teilweise mit zigtausenden Euros für Effizienzmaßnahmen gefördert, die sie schon aus ökonomischen Gründen ohnedies durchführen würden. In Bereichen wie der besseren Nutzung von Abwärme, wo wirklich etwas zu holen wäre, gebe es hingegen keinerlei Anreize.

Lob findet Schwarzer für die geplante Streichung der Eigenstromsteuer für Unternehmen, die Solaranlagen auf dem Dach installieren. Allerdings müsse für kleine Anlagen auch die Genehmigungspflicht fallen. Im Gebäudesektor hofft Schwarzer auf „Incentives im Steuerbereich“, um die Sanierungsrate in Richtung der erwünschten zwei Prozent zu bringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2019)