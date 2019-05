Compugroup gewinnt 100-Millionen-Euro-Auftrag in Niederösterreich

Die auf IT-Lösungen für Ärzte, Apotheker und Spitäler spezialisierte Compugroup Medical steht dank eines profitablen Wachstumskurses bei Aktionären hoch im Kurs. Im Vorjahr wurde bei einem Umsatzzuwachs von 582 auf 717 Millionen Euro der Gewinn auf 92 Millionen Euro verdreifacht. Der Börsewert des Konzerns hat sich binnen fünf Jahren auf 3,2 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Am Dienstag überwand die Aktie neuerlich die Marke von 61 Euro und näherte sich damit dem erst in der Vorwoche erreichten Rekordhoch. Grund dafür ist ein Großauftrag: Die Niederösterreichische Landeskliniken-Holding bestellt ein Krankenhausinformationssystem. Geplant ist der Rollout in insgesamt 19 Krankenhäusern mit mehr als 7600 Betten an 27 Standorten. Das Vertragsvolumen wird von beiden Projektparntner mit mehr als 100 Millionen Euro über die nächsten zehn Jahre beziffert.

Das Projekt soll unverzüglich starten, der erste Produktivstart in einem der Krankenhäuser ist für das erste Quartal 2021 geplant. Für Compugroup ist es das bisher größte Krankenhaus-IT-Projekt, das vollständig auf einer neuartigen Lösung basiert.