VA Intertrading und der Friedensschluss mit dem Oligarchen

Wer legt sich schon mit einem Oligarchen an? Noch dazu, wenn der bereits mit 40 Prozent Großaktionär ist? Die Führungskräfte der VA Intertrading haben das getan und sich jahrelang einen heftigen Machtkampf mit Kostyantin Zhevago geliefert. Jetzt wurde ein richtungsweisender Vergleich erzielt, wie VAI-Chef Karl Mistlberger betont. „Wir können uns wieder auf unser Geschäft konzentrieren und expandieren.“ In Zahlen heißt das, dass das Handelshaus heuer den Gewinn von vier auf gut zehn Mio. Euro steigern will.

