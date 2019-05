Konsum und Bauboom stützen heimische Wirtschaft im ersten Quartal

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Österreich von Jänner bis März 2019 gegenüber dem Vorquartal - wie schon in den beiden Vierteljahren davor - real um 0,4 Prozent gewachsen. Damit ist der Dämpfer für die österreichische Wirtschaft nicht ganz so stark ausgefallen wie zunächst erwartet. Und im Jahresabstand schaute noch 1,4 Prozent Wachstum heraus - mehr als die vom Wifo ursprünglich errechneten 1,1 Prozent.

Wirtschaftswachstum in Österreich – APA

Die moderate konjunkturelle Entwicklung habe sich weiter fortgesetzt, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Mittwoch. Die Konsum- und Investitionsnachfrage sei stark verlaufen. Vor allem die Bauinvestitionen hätten sich kräftig ausgeweitet. Abgeschwächt habe sich dagegen, schon seit Mitte 2018, die exportgetragene Industriekonjunktur.

Als stabile Wachstumsstütze der Wirtschaft erwies sich laut Wifo erneut die Binnennachfrage - sowohl die privaten Konsumausgaben (inkl. private Organisationen ohne Erwerbszweck) als auch die öffentlichen Konsumausgaben expandierten um 0,4 Prozent. Die Bruttoanlageinvestitionen (Ausrüstungs- und Bauinvestitionen) wuchsen im ersten Quartal mit 0,8 Prozent "robust". Während zwar die Dynamik der Ausrüstungsinvestitionen seit dem zweiten Halbjahr 2018 nachließ, expandierten die Bauinvestitionen anhaltend kräftig. Bei den Fahrzeuginvestitionen war die Entwicklung rückläufig, die Nachfrage nach Maschinen und Elektrogeräten war dagegen "gut".

Die heimische Exportnachfrage stieg - angesichts der robusten internationalen Entwicklung - um 0,6 Prozent. Die Warenexporte expandierten mit 0,4 Prozent etwas stärker als vom Wifo noch in der Schnellschätzung von Ende April angenommen. "Insgesamt bestätigte sich hier jedoch das Bild der seit Mitte 2018 abnehmenden Dynamik", erklärte das Institut am Mittwoch. Die Importnachfrage stieg bis März um 0,4 Prozent, jene der Waren um 0,6 Prozent.

Auch in der Industrie nahm die Konjunkturdynamik laut Wifo zuletzt weiter ab. In der Sachgütererzeugung stagnierte die Wertschöpfung. Der Bauboom setzte sich dagegen fort. Die Dienstleistungsbereiche unterstützten das Wirtschaftswachstum ebenfalls. Im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen wurde die Wertschöpfung laut Wifo um 0,5 Prozent ausgeweitet.

Im Vergleich zur Schnellschätzung von Ende April hat das Wifo die BIP-Wachstumsrate im Vorquartalsvergleich nun um 0,1 Prozentpunkte von 0,3 auf 0,4 Prozent nach oben gesetzt, die Jahresrate um 0,3 Prozentpunkte. Das saison- und arbeitstagsbereinigte BIP-Wachstum (laut Eurostat-Kriterien) lag in Q1 mit gleichfalls 0,4 Prozent über den beiden Vorquartalswerten von jeweils 0,3 Prozent. Damit war das BIP-Wachstum Österreichs von Jänner bis März ähnlich hoch wie dies das EU-Statistikamt Eurostat Mitte Mai für den Euroraum (0,4 Prozent) und die EU-28 (0,5 Prozent) veröffentlicht hat.

(APA)