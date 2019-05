Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Vielleicht sollten auch politische Koalitionen eine Art Ehevertrag unterschreiben, für die Zeit nach der Regierungszeit. Dann hätte sich nicht nur Bundespräsident Alexander van der Bellen einiges erspart. Aber egal. Er erspart uns mit seinem souveränen Krisenmanagement zumindest einen langwierigen Präsidentschaftswahlkampf in drei Jahren, falls er sich das Ganze überhaupt noch einmal antut. Und ja: In ihrer Geschichte „Wer kriegt das Haus, wenn wir uns trennen“ meint Kollegin Christine Kary natürlich nicht das Hohe Haus, aber so ziemlich jedes andere. Häuser auf Ibiza inklusive.

Apropos: Anna Thalhammer hat natürlich in der Causa Prima recherchiert und dabei stellte sie fest: „Ibiza-Video wurde Strabag angeboten.“ Und kaum zu fassen: Das Video, das eine Regierung sprengte und um die Welt ging, wollte einst auch die Strabag nicht haben. So einen Ladenhüter hat die Welt noch nicht gesehen.

Ladenhüter konnte der Möbelhändler XXXLutz in der Vergangenheit Großteils vermeiden. Als alle nach Osteuropa gingen, eroberte Österreichs Branchenprimus den deutschen Markt. Und nun kaufte der XXXLutz die Kika-Osteuropafilialen. Antonia Löffler berichtete über den „XXXL-Poker der Familie Seifert“ und ihren letzten Gruß an den Intimfeind Kika/Leiner.

Einmal noch Ibiza: Weil nämlich dort in besagtem Ladenhüter-Video von öffentlichen Bauaufträgen für russische Oligarchinnen die Rede war. Tatsächlich, so erfuhr Hanna Kordik, gab es beim staatlichen Straßenbaukonzern Asfinag in jüngster Zeit reges freiheitliches Interesse an Bauvorhaben. Hier geht's zum Artikel: „Als in der Asfinag plötzlich seltsame Fragen gestellt wurden“.

Na ja und schließlich hat unser Russland-Experte Eduard Steiner als einer der ersten erfahren, dass beim größten russischen Mobilfunkkonzern ein paar Aufsichtsräte ausgetauscht werden. Nur Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) dürfte es vor ihm gewusst haben, dass er seinen gut dotierten Posten los ist. Hier noch einmal die Hintergründe: „Wolfgang Schüssel verliert Aufsichtsratsmandat in Russland“.

Und jetzt schönes Wochenende und viel Spaß beim Nachlesen!