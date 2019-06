Jungen Familien droht der soziale Abstieg

Wien. Im Vorjahr sind in Österreich so viele Kinder geboren worden wie zuletzt vor zwanzig Jahren. Das ist angesichts der alternden Bevölkerung zwar ein erfreulicher Trend, wirft aber auch ein paar Probleme auf. Denn junge Familien mit Kindern sind hierzulande immer stärker vom sozialen Abstieg bedroht. Daran konnte in den vergangenen Jahren auch die groß angelegte Umverteilung des Wohlfahrtsstaates nichts ändern, so das Ergebnis der jüngsten Umverteilungsstudie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, die der „Presse“ vorliegt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft