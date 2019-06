Flughafen Wien straft laute Flugzeuge ab

Wien. Der Flughafen Wien wächst – auch dank neuer Billig-Airlines und Langstrecken-Angebote. Aber nicht nur die 30 Millionen Reisenden, die heuer erwartet werden – allein zwölf Millionen von Juni bis September – sollen mit umfangreichen Investitionen in Modernisierung und Erweiterung bestes Service bekommen. Auch die Anrainer, die über die Ausbaupläne nicht nur jubeln, sollen an Lebensqualität gewinnen.

Ein wichtiger Schritt: Lärm-Bomber, also laute Flugzeuge, werden ab 2020 bestraft. Das sieht die Reform des Lärmgebührenmodells vor. Wie die Vorstände Günter Ofner und Julian Jäger am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten erklärten, sollen laute Flugzeuge pro Flug bis zu 1000 Euro zahlen müssen. Das ist mehr als doppelt so viel wie bisher. Der Flughafen hat 2010 Lärmgebühren eingeführt. Sie werden für jeden Flugzeugtyp individuell berechnet.

Die erwarteten Einnahmen von elf Mio. Euro sollen Airlines zugutekommen, die eine moderne Flotte mit leiseren Jets haben. Für diese werden Gebühren gesenkt. Ebenso sollen Flugzeuge günstiger wegkommen, die bei der Landung eine Kurve fliegen und so Wohngebiete meiden.

Auf die Frage der „Presse“, ob diese Maßnahme nicht just den Platzhirsch AUA am meisten treffe, gab sich Jäger diplomatisch. „Die AUA wird das nicht umbringen, das haben wir uns genau angesehen.“ Die sechs Boeing 767 der AUA sind weit über 20 Jahre alt und auch die älteste der sechs Boeing 777 hat den Zwanziger schon hinter sich.

Indirekt dürfte sich mit den Lärmgebühren auch der CO2-Ausstoß sowie der Kerosinverbrauch reduzieren, weil Jets mit leiseren Triebwerken auch effizienter sind.

Auch der Flughafen selbst will klimaneutral werden. „Wir haben in wenigen Jahren eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 70 Prozent geschafft“, meinte Ofner – und setzte zu einer scharfen Kritik an der EU an. „Brüssel verzettelt sich in Ersatzhandlungen und verliert die echten Probleme aus den Augen.“ Was er meint? „Mehr als 20 Jahre wird über den einheitlichen europäischen Luftraum (Single European Sky, SES, Anm.) geredet, bis heute ist nichts geschen.“

Das Projekt, für das die technischen Voraussetzungen längst gegeben seien, scheitere am Widerstand nationaler Interessen und der Fluglotsen. Dabei lägen die Vorteile für die Umwelt auf der Hand: Flugzeuge müssten weniger Zick-Zack-Routen und Warteschleifen fliegen, wodurch enorm viel Kerosin und CO2 gespart würde. Die Flughafen-Chefs erwarten daher von der neuen EU-Kommission, dass sie beim SES endlich „Nägel mit Köpfen“ macht.

Ofner ließ noch mit einer anderen Meinung aufhorchen, die gerade im Hinblick auf die Preisschlacht der Billig-Airlines (Bericht Seite 16) bemerkenswert ist: Da Fliegen bzw. das Wachstum in der Luftfahrt in Europa ab 2020 CO2-neutral erfolgen soll, müssen die Airlines ab dann Kompensationen leisten – unter anderem über den Kauf von Verschmutzungszertifikaten. „Das heißt, dass die Tickets sicher teurer werden“, sagte Ofner.

Für den Wiener Flughafen fordern Ofner und Jäger einen Schulterschluss der Politik mit den beteiligten Unternehmen wie ÖBB und Asfinag, um die Bahnanbindung des Flughafens in Richtung Osten (Bratislava und Budapest) rasch umzusetzen. Auch die Kapazität der Bahnstrecke aus Wien-Mitte müsse ausgebaut werden. Seit der Bahnanbindung des Flughafens nach Westen ist die Zahl der Autofahrer von 50 auf 30 Prozent gefallen. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2019)