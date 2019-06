KTM verstärkt Präsenz in Australien

Motorradhersteller KTM stockt seinen Anteil an der Motorcycle Distributor Australia Pty Ltd von 26 auf 100 Prozent auf und verstärkt damit seine Präsenz in der Region. Für KTM ist das australische und neuseeländische Geschäft mit mehr als 10.000 verkauften KTM- und Husqvarna-Motorrädern der drittgrößte Markt der Welt.