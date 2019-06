Industrie: „2019 ist für uns ein verlorenes Jahr“

Wien. Zehn Jahre ist es nach der Finanz- und Wirtschaftskrise steil bergauf gegangen – jetzt zeichnet sich der deutliche Abschwung nach dem konjunkturellen Höhepunkt 2018 weltweit ab. So auch in der heimischen Metallindustrie, die mit einem im Vorjahr um vier Prozent auf 39 Mrd. Euro gestiegenen Produktionswert und 135.900 Beschäftigten ein Viertel der gesamten österreichischen Industrie repräsentiert. „Wir erwarten heuer kaum Wachstum, die internationalen Risken – vom Brexit über den Handelsstreit USA/China bis zur Krise der deutschen Autoindustrie – überwiegen“, sagte der Obmann des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill, am Donnerstag.

Dass es heuer nicht zu einem Rückgang in der mit 80 Prozent Exportquote extrem auslandsabhängigen Branche kommen dürfte, liegt an den vollen Auftragsbüchern. „Neue Orders gibt es deutlich weniger.“

Umso schwerer wiege der von der Regierungskrise ausgelöste politische Stillstand. Wichtige Projekte, allen voran die Steuerreform mit der Entlastung der Betriebe, aber auch die Entbürokratisierung und die Bildungsreform in Richtung Digitalisierung lägen nun auf Eis. „2019 ist für uns und die Standortpolitik ein verlorenes Jahr“, kritisierte Knill.

Politische Initiativen dürften in nächster Zeit auch ausbleiben, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Keine andere Branche ist so sehr betroffen wie die Metallindustrie – „das ist unser Wachstumshemmnis Nummer eins, es wiegt noch schwerer als die schwächelnde Konjunktur und Nachfrage“, schlug Knill Alarm. Die 1200 Betriebe im Fachverband könnten sofort 4000 bis 5000 Mitarbeiter einstellen. Abhilfe schaffen die Firmen selbst mit vielen Initiativen – von der Lehrlingsausbildung bis zu Programmen auf HTL- und Uni-Ebene. Alarmierend sei, dass sich die Zahl der Abgänger der drei technischen Unis in wenigen Jahren auf rund 220 halbiert habe, erklärte Fachverbandsgeschäftsführer Berndt-Thomas Krafft.

Im Export haben die Metaller in der Tat viel zu verlieren: Die Ausfuhren in die USA haben sich seit 2008 auf 2,8 Mrd. Euro verdoppelt, das Land ist nach Deutschland nun der zweitgrößte Absatzmarkt. China wiederum ist mit einem Plus von 22 Prozent (auf 1,4 Mrd. Euro) allein im Vorjahr der sechstwichtigste Handelspartner geworden. Die konkreten Folgen der Zolldrohungen seien angesichts der Sprunghaftigkeit von US-Präsident Trump schwer abzuschätzen, meinte Knill. Für China geht er auch heuer von einem, wenn auch geringeren, Wachstum aus. Unsicherheit gilt auch für Großbritannien und den Brexit. Und nicht zuletzt stagnieren die Exporte nach Russland sanktionsbedingt das fünfte Jahr in Folge auf dem niedrigen Niveau von rund 650 Mio. Euro. Lang aufgebaute Kundenbeziehungen bröckelten jetzt ab.

Autozulieferer unter Druck

Das Schwächeln der deutschen Autoindustrie, in der man heuer von einem Produktionsrückgang von fünf Prozent ausgeht, trifft die heimischen Zulieferer besonders hart. Die Unternehmen, die in Summe 80.000 Mitarbeiter zählen, erwarten einen Umsatzeinbruch von rund zehn Prozent. Ein Drittel der Unternehmen im Fachverband sind zumindest teilweise in der Autozulieferindustrie tätig.

So ist es nicht überraschend, dass von den 1200 Metaller-Betrieben nur 18 Prozent davon ausgehen, dass die Produktion im zweiten Quartal steigt. 13 Prozent erwarten einen Rückgang, der Rest glaubt an eine Stagnation.

Die abgekühlte Konjunktur, gepaart mit einer Halbierung des Produktionszuwachses und einer deutlich unter zwei Prozent liegenden Inflationssrate, verspricht für die richtungsweisende Metaller-Herbstlohnrunde viel Zündstoff. Dass es wie im Vorjahr ein Plus von 3,46 Prozent gebe werde, schloss Knill aus. Mit der Forderung, die Verhandlungen in die Bundesländer, etwa nach Vorarlberg, zu verlagern, stieß Knill bei den Gewerkschaften Pro-GE und GPA-djp schon auf heftige Kritik. Er möchte den KV generell modernisieren, auf mehrere Jahr abschließen sowie für Arbeiter und Angestellte vereinheitlichen. (eid)

