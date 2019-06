Klage gegen Wienwert-Gutachter: "Grob sorgfalts- und pflichtwidrig"

Jahrelang lief das System von Wienwert wie am Schnürchen: Die Werbung versprach leistbares Wohnen in schönen Lagen und Anleger griffen ob hoher Rendite-Aussichten kräftig bei Firmenanleihen zu. Dass mit ihrem Geld – in Summe 36 Mio. Euro – immer größere Löcher in den Bilanzen gestopft wurden, merkten sie erst, als es zu spät war: Anfang 2018 krachte die Immobiliengruppe wie ein Kartenhaus zusammen.

Im Zuge der Aufarbeitung der Ursachen dieser – gemessen an den Schulden mittleren, wegen der Umstände aber äußerst spektakulären Pleite – droht nicht nur den Unternehmensgründern und Eigentümern Wolfgang Sedelmayer und Nikos Bakirzoglu sowie Ex-Vorstandschef Stefan Gruze ein Prozess. Gegen sie ermittelt das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung (BAK) wegen des Verdachts der betrügerischen Krida, Betrugs und Bilanzfälschung.

