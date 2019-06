Britische Firmen kürzen Investitionen

London. Britische Unternehmen kürzen einer Umfrage zufolge ihre Investitionen wegen des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens so deutlich wie seit zehn Jahren nicht mehr. In diesem Jahr würden die Investitionen um 1,3 Prozent sinken, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage der Britischen Handelskammer ergab. 2020 sollen sie dann leicht um 0,4 Prozent zunehmen.

Der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) belaste das Wirtschaftswachstum, erläuterte Generaldirektor Adam Marshall. „Unternehmen benutzen ihre Ressourcen lieber für Notfallpläne, etwa die Lagerhaltung, statt für Unternehmungen, die zum langfristigen Wirtschaftswachstum beitragen würden.“

Die Handelskammer hob ihre Prognose für das britische Wirtschaftswachstum für 2019 zwar leicht auf 1,3 Prozent an, vor allem wegen des Anstiegs der Lagerbestände vor dem ursprünglichen Termin für den Brexit im März.

Die Prognose für 2020 senkte sie jedoch deutlich auf ein Prozent, zuvor hatte man ein Plus von 1,3 Prozent erwartet. Im Jahr 2021 soll die britische Wirtschaft nach der Einschätzung des Verbands dann wieder um 1,2 Prozent wachsen. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2019)