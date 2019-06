Ex-Dayli-Chef Haberleitner: "Man hat uns vernichten wollen"

Beim heutigen Prozessauftakt rund um die Dayli-Pleite im Linzer Landesgericht sagte zuerst ein mitangeklagter ehemaliger Geschäftsführer der TAP Dayli Vertriebs GmbH aus. Ex-Chef Rudolf Haberleitner sowie ein früherer Geschäftsführer müssen sich wegen grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen im Zusammenhang mit der Insolvenz verantworten. Dabei stand erst einmal die Ursachenerklärung für die Insolvenz auf dem Tagesprogramm. Der Angeklagte meinte zum Gericht, dass diese "nicht durch Zahlungsunfähigkeit" verursacht worden sei.

Es habe zwar "operative Verluste" gegeben, aber auf dem Konto seien vor Insolvenzanmeldung 9 Mio. Euro gewesen. Grund der Pleite sei aus seiner Sicht das Fehlen eines Investors gewesen. "Das Sanierungsprojekt bezeichnete er als "hoch erfolgreich". In den bereits umstrukturierten Filialen habe sich der Umsatz verdoppelt, man sei auf dem "richtigen Kurs" gewesen, zeigte sich der Angeklagte überzeugt. Das Ganze sei dann "wegen Umständen, die wir nicht beeinflussen konnten", gescheitert.

Diese Einflüsse stellte dann anschließend Ex-Chef Rudolf Haberleitner ausführlich dar. Von außen seien alle wie "eine Lawine über uns hergefallen". Der aus seiner Ansicht nach "von Politik und Gewerkschaft erzwungene Ausstieg" des Investors Novomatic im Mai 2013 sei der Anfang vom Ende gewesen.

„Lex-Dayli"

Daraufhin seien "zwei Banken abgesprungen". Die RLB OÖ und die Erste Bank hätten die bereits jeweils 40 Mio. Euro Kredite zurückgezogen. Zu weiteren Finanzierungszusagen - wie etwa ein 25 Mio. Euro Betriebsmittelkredit von der Coface Kreditversicherung und ein weiterer in gleicher Höhe des Einkaufsgesellschafters ek servicegroup - kam es nicht mehr. Eine 100 Mio. Euro Anleihe vermittelt von der ABig Investmentbank, "für die es bereits 40 Mio. Euro Zeichnungen gegeben hat", in London scheiterte, erläuterte der Ex-Chef vor Gericht.

Als dann durch eine Änderung der Gewerbeordnung im Juli 2013, laut Haberleitner eine "Lex-Dayli", die Sonntagsöffnung der Drogeriemarktkette "unmöglich" gemacht wurde, sei nichts mehr gegangen. "Man hat uns vernichten wollen", erklärte der Ex-Chef abschließend zur Ursache der Insolvenz. "Ich habe sicherlich nie etwas grob fahrlässig verursacht", wies er alle Schuld von sich.

Pleite 2013

Zuvor hatte der heute 74-Jährige "tätige Pensionist" Haberleitner seine heutige Pension auf rund 2.200 Euro monatlich geschätzt. Verbindlichkeiten und Haftungen im Zuge der Insolvenz der TAP Dayli Vertriebs GmbH aus dem Jahr 2013 hatte er mit 48 Mio. Euro beziffert. An den Masseverwalter wiederum habe er Forderungen von 6,8 Mio. gestellt, die entsprechende Prüfungsklage sei aktuell ausgesetzt.

Seine Verteidigerin hatte im Eröffnungsplädoyer erklärt, dass sich ihr Mandant nicht schuldig erklären werde. "Einflüsse von außen und massive Gegenwehr von Dritten", wie das Verhindern der Sonntagsöffnung, hätten zum Scheitern geführt. Die vom Staatsanwalt erhobenen Vorwürfe von überhöhten Aufwendungen und Bezügen, sowie ein mangelndes Controlling und verspätete oder nicht erstellte Jahresabschlüsse würden "ins Leere" gehen.

Nachdem Haberleitners TAP ein Jahr lang keine Investoren für eine Umstrukturierung der angeschlagenen Schlecker-Österreich-Tochter sowie andere Auslandstöchter gefunden hatte, wurde am 4. Juli 2013 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die knapp 900 Filialen wurden geschlossen, 3.500 Beschäftigte - hauptsächlich Frauen - verloren ihre Jobs. Für die Gläubiger soll es durch die Insolvenz zu einem Ausfall von knapp 114 Mio. Euro gekommen sein. Mitte 2017 überwies der Dayli-Masseverwalter in einer ersten Zwischenverteilung rund 11 Mio. Euro an die Gläubiger.

(APA)