Händlersterben vorerst gebremst

Wien. Erstmals seit 2012 ist die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte 2018 gestiegen - und zwar um 200 auf 37.600, zeigen Daten der KMU Forschung Austria. Die Verkaufsflächen erhöhten sich um 100.000 auf 13,8 Millionen Quadratmeter. Den deutlichsten Anstieg mit sechs Prozent trug der Sportartikelhandel bei. Auch in der Bau- und Heimwerkerbranche, im Lebensmittelhandel und im Kosmetikhandel gab es Zuwächse. Die größten Rückgänge verbuchten Uhren- und Schmuckgeschäfte (minus vier Prozent) und Modehändler (minus zwei Prozent).

Die Umsätze pro Quadratmeter stagnierten bei gut 5000 Euro pro Quadratmeter. Bei der Einzelhandelsfläche pro Einwohner liegt Österreich in der EU mit 1,56 Quadratmeter auf Platz drei. Es sei davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren wieder Geschäfte schließen – auch durch den Onlinedruck, sagt Studienautor Ernst Gittenberger. „Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen, dass die Konzentration abgeschlossen ist. Das ist nur eine Pause“, hieß es von den Händlern in WKO. Sie fordern eine Belebung der Innenstädte und Tourismuszonen mit Sonntagsöffnung in Wien. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2019)