Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Wer Kinder hat, kommt an ihnen nicht vorbei: die Avengers. Iron Man, Captain America, Hulk und Konsorten. Sie retten die Welt, setzen sämtliche physikalische Gesetze außer Kraft, pfeifen auf Logik und Kollateralschäden. Ja und spätestens bei der zweiten Szene dieses epochalen Kinohits war ich gedanklich bei der österreichischen Sozialpartnerschaft. Die haben ja bekanntlich den amerikanischen Superschurken Uber besiegt. Und wie die es ihm gegeben haben! „Anti-Uber-Gesetz eint Sozialpartner“, hat Kollegin Jeannine Hierländer getitelt. Die rotweißroten Superhelden sind also wieder friedlich vereint.

Paul Niel fährt auch ab und zu mit dem Taxi. Allerdings in Hongkong. Dort lebt der 40-jährige Niederösterreicher seit vielen Jahren. „Dieser Österreicher verändert von Hongkong aus Asien“, schrieb Eduard Steiner, der Niel interviewt hat. Sie reden über Investmentbanking, Extrembergsteigen . . . Also über alles, nur nicht über Retro-Planwirtschaft Marke Austrovengers.

Afrika ist anders

Matthias Auer ist ja auf seine Art auch ein Avenger. Er zieht sich Telefonbuch-dicke Studien rein, um diese dann prägnant und verständlich darzustellen. Diesmal ging es um die Frage: „Wann Europa die Arbeiter ausgehen?“ Und natürlich beantwortet er sie: In Österreich wird es 2029 so weit sein.

Während also bei uns die Wirtschaft schneller wachsen könnte, wenn wir die geeigneten Arbeitskräfte dort hätten, wo wir sie brauchen, ist das in Afrika ganz anders. Afrikas Dilemma ist, dass die Bevölkerung schneller wächst als die Wirtschaft. Und das führt zu Armut. Josef Urschitz warnt in seiner Wirtschaftskolumne. „Afrikas Demografiebombe tickt“, schreibt er.

Vom Saulus zum Paulus

Naja und ich hatte das Vergnügen, den früheren McDonald's Österreich-Chef Harald Sükar zu treffen. Der hat sich quasi vom Saulus zum Paulus verwandelt und warnt vor „Fake-Food“ alle Mäci, Cola und Tiefkühlpizza. „Zucker ist die größte Epidemie, größer als Krebs“, sagt er. Er ist also so etwas wie ein Gesundheits-Avenger geworden.

So aber jetzt genug mit Superhelden. Ich darf mir solche Filme einfach nicht mehr anschauen. Ihnen wünsch ich ein schönes Wochenende beim Nachlesen. Denn eines ist klar: Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben.