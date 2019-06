Jobsuche: Geld allein macht nicht glücklich

Was beeinflusst Arbeitnehmer bei der Suche nach einem potenziellen neuen Job am meisten? Für beinahe jeden Zweiten (46 Prozent) sind die Unternehmenskultur und das berufliche Klima ausschlaggebend, hat eine Online-Erhebung von karriere.at mit 510 Beteiligten ergeben. Für 21 Prozent ist die Nähe zum Wohnort wichtig, für 20 Prozent das Jobprofil. Nur zwölf Prozent ziehen bei ihrer Entscheidung für eine neue Arbeit das Gehalt in Betracht.

Auf Unternehmensseite (170 Online-Befragte) sind sogar 62 Prozent der Meinung, dass Kultur und Klima das stärkste Argument für Bewerber sind. Auf den Plätzen folgen die Bezahlung (20 Prozent), das Jobprofil (13 Prozent) und Wohnortnähe (sechs Prozent).

(red.)