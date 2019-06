Milch teurer als im EU-Schnitt

Wien. Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat liegen die Preise für Milch, Käse und Eier in Österreich um sieben Prozent über dem EU-Durchschnitt. Am teuersten sind diese Lebensmittel in Zypern, am billigsten in Polen. Die österreichische Milchlobby (VÖM) kritisierte am Freitag, dass Qualitätsstandards und Kaufkraftparität bei solchen Preisvergleichen fehlten. Berücksichtige man Einkommen, Kaufkraftparität und die hohe Qualität der heimischen Milchprodukte, dann seien diese in Österreich „äußerst günstig“, teilte VÖM-Präsident Helmut Petschar am Freitag in einer Aussendung mit. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2019)