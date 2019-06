Geschichten aus dem Pendlerbus

Silvia Gössl hat Angst zu verschlafen, seit sie nicht mehr im Rhythmus ist. Eigentlich sei das seltsam, wenn man bedenkt, dass sie seit fast zwei Jahrzehnten nach Wien pendelt – früher zu Zielpunkt, jetzt zu Billa. Die zierliche Frau ist in Altersteilzeit. Ein- bis zweimal die Woche wartet sie in ihrer beige-roten Firmenbluse noch hier an der Haltestelle, wo die Bundesstraße durch Hartberg verläuft, auf den Pendlerbus. Es ist 4 Uhr 50, als die Sonne aufgeht und der Fahrer einbiegt. „Jemand, der das nicht macht, kann sich das gar nicht vorstellen, gell?“, sagt Gössl mit ihrer sanften Stimme und einem leichten Lächeln beim Einsteigen. „Es ist alles Einstellungssache.“ Viele Alternativen habe sie nicht gehabt. „Hier gibt es nicht so eine Fluktuation in den Filialen wie in Wien, da geht keine weg – außer sie ist krank oder schwanger.“

