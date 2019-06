Nachwirkungen der EU-Milchmarktkrise bewältigt

Auch die Nachwirkungen der EU-Milchmarktkrise 2015/16 sind nunmehr vorbei. Die EU-Kommission hat die letzten 162 Tonnen Magermilchpulver verkauft. Damit sind die Lagerbestände aufgebraucht, die ab 2015 aufgebaut worden waren, um den Markt zu stabilisieren und die milchbäuerlichen Einkünfte zu sichern, berichtete das Agrarische Informationszentrum (aiz) am Montagnachmittag.

Die Kommission hatte insgesamt 380.000 Tonnen Magermilchpulver im Rahmen von öffentlichen Intervention angekauft. "In Zeiten von erheblichen Marktstörungen boten die richtigen Instrumente ein wichtiges Sicherheitsnetz und ihr angemessener und rascher Einsatz hat die Tragfähigkeit Hunderttausender europäischer Milchviehbetriebe sichergestellt", betonte EU-Agrarkommissar Philip Hogan nunmehr laut aiz.

Der Erzeugermilchpreis ist in der EU von 26 Cent/kg im Sommer 2016 deutlich angestiegen und habe im Mai 2019 durchschnittlich 34 Cent netto ausgemacht. Die Marktbeobachtungsstelle der EU-Kommission berichtete, dass die Milchanlieferung in der EU von Jänner bis April 2019 in Summe nur leicht über dem Vorjahresniveau (+0,3 Prozent) lag. Es kam aber zu unterschiedlichen Tendenzen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. In Österreich und den Niederlanden wurde weniger Milch von den Molkereien übernommen. In Irland, Rumänien und Polen lagen die Mengen deutlich über denen des Vorjahreszeitraumes.

(APA)