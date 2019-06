Handelsverband droht Online-Gigant Alibaba mit Klage

Bereits zu Jahresbeginn hatte Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will das Vorgehen chinesischer Digitalgiganten bei ihren Geschäften im europäischen Handelsraum angeprangert. So umgehe Alibaba im großen Stil Zoll und Einfuhrumsatzsteuer in der EU. Der Schaden, den chinesische Plattformen nach Handelsverband-Schätzung anrichten, liege in Österreich bei 120 Mio. Euro pro Jahr, europaweit bei gut sieben Mrd. Euro. Zudem beklagte sich der Verband über die Wettbewerbsverzerrung durch die Anbieter aus dem chinesischen Raum.

Diese Vorwürfe hatten bei Alibaba keinerlei Reaktion ausgelöst, sodass Will vor Kurzem die Chinesen im Rahmen einer Konferenz der europäischen Verbraucherschutzzentrale (European Consumer Centres Network; ECC-Net) in Luxemburg mit den Vorwürfen direkt konfrontierte. Erst mit der Drohung, dass der Handelsverband Österreich eine Klage als weiteren Schritt nicht ausschließe, wurden seitens Annalisa Barbagallo, Head of Government Relations Europe bei der Alibaba Group in Brüssel, weitergehende Gespräche, die zeitnah erfolgen sollen, zugesichert.

Pflichten als „Goodies“ angepriesen

Der heimische Handelsverband bestehe auf sofortige, substantielle Änderungen, so die Hauptforderung Wills. Denn die Verbraucherschutz- und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen gelten nicht nur für in Europa ansässige Online-Shops, auch Drittstaatenhändler müssen sich an diese Regeln halten, wenn sie ihre Tätigkeit auf ein europäisches Land ausrichten. Der Onlinehändler Alibaba hingegen verzerre mit seiner Werbung den Wettbewerb, so der Handelsverband. So ist es in der EU verboten, Verbrauchern gesetzlich zugestandene Rechte als eine Besonderheit des Angebots des Unternehmens anzupreisen.

AliExpress macht laut Will jedoch genau das Gegenteil. In dem vom Unternehmen offensiv beworbenen „Buyer-Protection“-Programm werden „Goodies“ angepriesen, die in unserem Rechtsraum ohnehin Standard sind. So wird die Möglichkeit eine nicht zeitgerecht erhaltene Lieferung zurückzusenden als Plus verkauft. Auch bewirbt AliExpress die Garantiezusage binnen 15 Tagen den gekauften Artikel zurückzugeben, sofern das Produkt nicht der Beschreibung entspricht. In der EU ist bei einem Online-Kauf die Rückgabe der Artikel ohne Angabe von Gründen binnen 14 Tagen ohnehin möglich.

Laut der Zeitung „Luxemburger Wort“ sollen die Treffen zwischen der Alibaba-Gruppe und dem Konsumentenschutz ULC, der auch die Positionen des Handelsverbandes vertritt, in den nächsten Wochen in der belgischen Hauptstadt stattfinden. „Auch dem Handelsverband wurden von Alibaba bilaterale Gespräche zugesichert“, sagte Will zur „Presse". Er wolle den Druck weiter hoch halten.

Doch allzu große Erwartungen sind nicht angesagt. Ähnliche Verhandlungen mit dem US-Riesern Amazon endeten genau zu dem Punkt, als die EU-Verhandler zu viele Fragen gestellt hatten.

(red./herbas)