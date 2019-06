Adidas-Brillen kommen künftig nicht mehr von Linzer Fabrik

Adidas-Brillen kommen künftig vom italienischen Hersteller Marcolin. Das Unternehmen löst die österreichische Silhouette Group als Lizenznehmer für Brillen im kommenden Jahr ab, wie Adidas bestätigte. Die neue Partnerschaft läuft bis 2024. Marcolin verkaufte im vergangenen Jahr rund 14,6 Millionen Brillen unter zahlreichen Mode- und Luxusmarken von Moncler über Swarovski bis Harley-Davidson.

Der Linzer Brillenfassung-Erzeuger "Silhouette" produziert unter der Eigenmarke Silhouette wie unter der Lizenzmarke adidas eyewear Brillen in Österreich und Tschechien. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern in der Zentrale in Linz sowie in Tochtergesellschaften wurden im Geschäftsjahr 2017/18 rund 171 Mio. Euro umgesetzt.

(APA)