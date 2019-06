Österreich, Pionier der hundertjährigen Schuldner

Die Zinsen in Europa sind historisch niedrig, die Verzweiflung der Investoren auf ihrer Suche nach halbwegs stabiler Rendite groß. Für professionelle Schuldner, wie Österreich, ist das eine ideale Mischung. Und die Republik schickt sich gerade an, sich das historische Zinstief bis weit ins 22. Jahrhundert hinein zu sichern. Geht es nach den Plänen der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), wird das Land schon bald eine weitere Staatsanleihe mit hundert Jahren Laufzeit zu begeben. Sonderlich viel will Österreich seinen Geldgebern dabei nicht bieten: Nach hundert Jahren bekämen die Investoren vermutlich rund 1,2 Prozent Zinsen, schätzt Marcus Ashworth, Finanzmarktexperte bei Bloomberg. Noch vor wenigen Jahren verdienten Anleger selbst mit täglich fälligen Sparbüchern mehr.

Angetrieben wird Österreich vom Erfolg seiner ersten hundertjährigen Anleihe, die 2017 ausgegeben wurde. Damals avancierte die Republik zum Pionier des langfristigen Schuldenmachens in Europa. Kein anderer EU-Staat hatte vorher eine Anleihe mit derart langer Laufzeit auf den Markt gebracht. Dennoch genügte das Versprechen, in einem Jahrhundert 2,1 Prozent Zinsen zu bezahlen, um potenzielle Financiers Schlange stehen zu lassen. Wer heute die 2017er-Papiere kaufen will, muss sich bereits mit einer Restverzinsung von knapp über einem Prozent begnügen.

Pionier des Schuldenmachens

Das hohe Interesse verwundert nicht, wenn man sich ansieht, wie wenig sichere Anlage-Alternativen den Pensionsfonds und Lebensversicherungen derzeit sonst noch bleiben: Die 30-jährigen Standard-Anleihen aus Österreich bringen um 0,5 Prozentpunkte weniger Zinsen. Für das Privileg, Deutschland zehn Jahre lang Geld borgen zu dürfen, müssen die Anleger sogar 0,33 Prozent an Negativzinsen in Kauf nehmen. Bei kürzeren Laufzeiten lässt sich auch Österreich von seinen Kreditgebern Zinsen zahlen.



Ist in Europa also das Jahrhundert-Fieber der Schuldner ausgebrochen? Österreich hatte 2017 als erster Staat eine syndizierte hundertjährige Anleihe begeben, bei der Papiere über Banken an Investoren verkauft werden. Frankreich und Deutschland lehnen derart lange Laufzeiten für sich selbst bisher ab. Polen und Italien sind mit ihren 50-jährigen Anleihen am nächsten dran. Nur Irland und Belgien schafften es, über Privatplatzierungen hundertjährige Staatsanleihen zu verkaufen.

Spanien als nächster Kandidat?

Doch sollte die Neuauflage der österreichischen Jahrhundert-Bonds ähnlich erfolgreich sein, wie jene von 2017, könnte auch in anderen Staaten Europas der Appetit auf "Hundertjährige" steigen. Das stark wachsende Spanien würde etwa sein Momentum sicher gerne nutzen, um sich in Sachen Verschuldung etwas von Österreich abzuschauen.