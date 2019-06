Nach Kapo Möbelwerkstätten nun auch Holding insolvent

Nach der Kapo Möbelwerkstätten GmbH ist nun auch die Kapo Holding im oststeirischen Pöllau insolvent. Nach einem Gläubigerantrag ist am Mittwoch das Konkursverfahren eröffnet worden, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit. Zum Insolvenzverwalter wurde Bertram Schneeberger bestellt.

Die Holding - geführt von der Familie Polzhofer - übernahm bisher insbesondere die Verwaltungsleistungen, das Marketing und die IT für die Unternehmensgruppe. Sie hält 100 Prozent an der 2018 insolventen Kapo Möbelwerkstätten GmbH sowie an der Kapo Fenster & Türen GmbH.

Laut AKV seien die Ursachen der Insolvenz der Holding erst zu hinterfragen. Das Tochterunternehmen Kapo Möbelwerkstätten war jedenfalls im Februar 2018 insolvent geworden und hatte eine Überschuldung von rund 2 Millinen Euro zu Buche stehen. Die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit sollen in der allgemein schlechten Marktlage in der Möbelbranche und einer zunehmenden Konkurrenz aus Osteuropa begründet sein. Investitionen in einen Schauraum in Wien brachten nicht den gewünschten Erfolg, außerdem kam es unter den Gesellschaftern in der Kapo Holding zu Meinungsverschiedenheiten.

Der Sanierungsplan bei den Möbelwerkstätten kam erst nach einigen Turbulenzen zustande, da Auftragsverzögerungen bestehender Kunden ein Loch in das Budget gerissen hatten. Es kam zu Teilbereichsschließungen, so dass nur mehr das Polsterwerk fortgeführt wurde. Die Finanzierung des Sanierungsplanes aus der Unternehmensfortführung allein war jedoch auszuschließen. Mittel von dritter Seite sollten zugeführt werden.

Die zweite Sanierungsplanrate war Mitte Juni 2019 fällig. Bis dato sei aber, so der AKV, diesbezüglich kein Zahlungseingang verzeichnet worden, wobei unter Beachtung der gesetzlich vorgesehenen Fristen bis Mitte Juli 2019 Zahlung zu leisten wäre. "Nachdem sich die Kapo Holding grundsätzlich über monatliche Konzernumlagen finanziert, ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem erhöhten Liquiditätsbedarf innerhalb der Unternehmensgruppe auszugehen", schloss der AKV am Mittwoch in seiner Aussendung.

