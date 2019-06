RBI streicht 50 IT-Jobs und plant weiteren Abbau

Die Raiffeisenbank International (RBI) hat 50 Mitarbeiter der IT-Abteilung abgebaut. Einen entsprechenden Bericht des "Industriemagazins" bestätigte ein RBI-Sprecher am Mittwoch. Es werde noch zu einem weiteren Abbau von Mitarbeitern kommen, bedauerte der Sprecher ohne eine konkrete Zahl zu nennen. "Es gibt keine Zahl für den Gesamtabbau."

"Die betroffenen Kollegen bekommen von uns eine faire Lösung angeboten", sagte der Sprecher weiter. Die Mitarbeiter wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt, aber nicht gekündigt. Es werde um eine einvernehmliche Lösung verhandelt. Die Trennungen seien im Zusammenhang mit einem seit Beginn des Jahres laufenden Reorganisationsprogramm TOM (Targeting Operating Model) zu sehen, das sukzessive über alle weiteren Bereiche der RBI gespannt werde, schrieb das "Industriemagazin".

„Massiv veränderte Rahmenbedingungen"

Die Großbank begründet den Stellenabbau mit "sich massiv und grundlegend verändernden Rahmenbedingungen für das Bankgeschäft". Als Beispiele nannte der Sprecher das anhaltende Niedrigzinsumfeld und die Digitalisierung. Banken müssten flexibler, innovativer und effizienter werden, um auf dem Markt erfolgreich zu bleiben. "Wir haben daher - gerade unter den guten Bedingungen unseres letztjährigen Ergebnisses - einen Prozess eingeleitet, im Zuge dessen unser Betriebsmodell und unsere internen Abläufe im Headoffice grundlegend optimiert, flexibilisiert und damit zukunftsfähig gemacht werden sollen.“ Ziel sei, erfolgreich Dienstleistungen für die Kunden anzubieten. "Im Zuge dieses Prozesses wird in manchen von der Transformation erfassten Bereichen leider auch ein Abbau von Mitarbeitern notwendig sein."

Auch "Der Standard" berichtet in seiner Donnerstagsausgabe über den Abbau. Im Bericht wird gemutmaßt, dass in Summe rund 200 Mitarbeiter abgebaut werden dürften. Im Bericht des "Industriemagazins" hieß es, dass die betroffenen 50 Mitarbeiter des IT-Bereichs aufgefordert worden waren, ihren Arbeitsplatz umgehend zu räumen. Die IT-Experten hätten ihre Büros geräumt, ihre Berechtigungskarten abgegeben und seien zum Ausgang begleitet worden. Aus den zuvor 600 IT-Mitarbeitern wurden so nun einmal 550. Zuletzt hatte die RBI konzernweit 47.264 Mitarbeiter.

Harte Gewerkschaftskritik

Gewerkschaft GPA-djp hat am Mittwochabend harte Kritik an der RBI geübt. "Der Zeitpunkt und die Art und Weise der Lösung der Dienstverhältnisse in der Raiffeisen Bank International sind unverständlich und nicht zu rechtfertigen", so Gewerkschafter Mario Ferrari in einer Aussendung.

Erst kürzlich habe die RBI einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro gemeldet und sei das ATX-Unternehmen mit dem zuletzt dritthöchsten Gewinn gewesen. "In einer Nacht-und-Nebel-Aktion über den Betriebsrat und Belegschaft hinweg diese Maßnahmen zu setzen, ist kein Beispiel einer gelebten innerbetrieblichen Sozialpartnerschaft und verantwortungslos", so Ferrari. Die GPA-djp stehe voll hinter dem Betriebsrat und den betroffenen Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert die RBI auf, gemeinsam mit Betriebsrat und Gewerkschaft sozial verträgliche Lösungen für die Betroffenen zu realisieren.

