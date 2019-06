Die Rückkehr der Aktion 20.000

Wien. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Thema wieder aufpoppt. Oder besser gesagt: bis die SPÖ es wieder aufs Tapet bringt. Gemeint ist die Aktion 20.000. Das ist jenes rote Prestigeprojekt, das Anfang 2018 als eine der ersten Amtshandlungen von Ex-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) „sistiert“, also ausgesetzt wurde. Für viel Geld waren Jobs für Langzeitarbeitslose geschaffen worden. 2018 waren dafür ursprünglich 540 Mio. Euro im Budget des Arbeitsmarktservices eingeplant gewesen. Die Mittel wurden unter Türkis-Blau auf 110 Mio. Euro gekürzt. Ende Juni läuft die Aktion endgültig aus.



Da stellt sich die Frage: Was hat die doch recht teure Beschäftigungsmaßnahme gebracht – und was passiert mit jenen Menschen, die noch über die Aktion 20.000 beschäftigt sind?

